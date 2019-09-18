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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гроз
18 сентябрь 2019 (16:38)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. На Среднем Урале синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
19 сентября на территории региона местами ожидаются сильные ливни и грозы.
«В период обильных осадков без особой необходимости не выходить на улицу и по возможности отказаться от использования личного транспорта. Окна и форточки в домах и квартирах, на балконах лучше закрыть. Владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автодороги и при нахождении вблизи них, а автомобилистам — скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.
Во время грозы также не рекомендуется прятаться под высокими деревьями и находиться около металлических конструкций. Следует выключить из сети электроприборы, не пользоваться сотовым телефоном, не прикасаться к водопроводным кранам, не стоять у открытого окна.
19 сентября на территории региона местами ожидаются сильные ливни и грозы.
«В период обильных осадков без особой необходимости не выходить на улицу и по возможности отказаться от использования личного транспорта. Окна и форточки в домах и квартирах, на балконах лучше закрыть. Владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автодороги и при нахождении вблизи них, а автомобилистам — скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.
Во время грозы также не рекомендуется прятаться под высокими деревьями и находиться около металлических конструкций. Следует выключить из сети электроприборы, не пользоваться сотовым телефоном, не прикасаться к водопроводным кранам, не стоять у открытого окна.
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