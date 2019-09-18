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Более 80% жителей Екатеринбурга сталкивались с неэффективностью лекарств
18 сентябрь 2019 (16:16)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. В Екатеринбурге 82% жителей хотя бы раз в жизни сталкивались с неэффективностью лекарств, сообщает пресс-служба международной фармацевтической компании Stada со ссылкой на собственные исследования.
При этом, согласно результатам опроса, 65% из сталкивавшихся с неэффективностью лекарств попадали в такую ситуацию не единожды. Отмечается, что с данной проблемой чаще других сталкивались молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Большинство екатеринбуржцев, 73%, под эффективностью лекарства подразумевают его способность вылечить, уточняет пресс-служба.
Одной из причин неэффективности лекарств является самолечение. Так, 82% участников опроса часто или иногда назначают себе лекарства самостоятельно, только каждый шестой екатеринбуржец отметил, что никогда не занимался самолечением.
Также исследование показало, что для 50% респондентов ключевую роль при выборе лекарства играет назначение врача, для 46% — цена препарата, 18% — рекомендации фармацевта, 11% — отзывы в интернете.
Согласно данным исследования, 92% опрошенных уверены, что в Екатеринбурге есть лекарства с оптимальным сочетанием цены и качества. Но почти половина считает, что их выбор невелик — чаще других об этом говорили люди с низким уровнем дохода, а также с двумя и больше высшими образованиями.
В опросе приняли участие около 7,2 тыс. респондентов из всех регионов России.
При этом, согласно результатам опроса, 65% из сталкивавшихся с неэффективностью лекарств попадали в такую ситуацию не единожды. Отмечается, что с данной проблемой чаще других сталкивались молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Большинство екатеринбуржцев, 73%, под эффективностью лекарства подразумевают его способность вылечить, уточняет пресс-служба.
Одной из причин неэффективности лекарств является самолечение. Так, 82% участников опроса часто или иногда назначают себе лекарства самостоятельно, только каждый шестой екатеринбуржец отметил, что никогда не занимался самолечением.
Также исследование показало, что для 50% респондентов ключевую роль при выборе лекарства играет назначение врача, для 46% — цена препарата, 18% — рекомендации фармацевта, 11% — отзывы в интернете.
Согласно данным исследования, 92% опрошенных уверены, что в Екатеринбурге есть лекарства с оптимальным сочетанием цены и качества. Но почти половина считает, что их выбор невелик — чаще других об этом говорили люди с низким уровнем дохода, а также с двумя и больше высшими образованиями.
В опросе приняли участие около 7,2 тыс. респондентов из всех регионов России.
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