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В Свердловской области с 1 января подорожает размер взноса на капремонт МКД

18 сентябрь 2019 (15:57)

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. В Свердловской области принято постановление о повышении с 1 января 2020 года размера минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Взнос вырастет на 3,8% (с 9,36 руб. до 9,72 руб. с одного кв. м.), сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Изменения направлены на стопроцентное выполнение перед жителями области тех обязательств, которые предусмотрены региональной программой капремонта, и вызваны инфляционными процессами в экономике. Тариф поднимется на 36 копеек — в пределах прогнозируемого индекса инфляции, и это даст региону возможность своевременно выполнять все работы следующего планового периода», — поясняет министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По закону переоценка минимального взноса за капитальный ремонт общего имущества в МКД производится в течение всего срока действия региональной программы капремонта и осуществляется, как правило, ежегодно до 1 октября. В этом году в Свердловской области капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в 72 муниципальных образованиях и охватывает более тыс. объектов жилфонда.

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