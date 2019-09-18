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Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое» завершили сделку по объединению
18 сентябрь 2019 (15:37)
УрБК, Москва, 18.09.2019. Бенефициары группы «Дикси» и компании «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль») Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а также основатель сети алкомаркетов «Красное&Белое» Сергей Студенников закрыли сделку по объединению ритейлеров. Об этом пишет «Прайм».
«Сейчас де-юре все процедуры объединения завершены», — рассказал изданию Сергей Студенников.
По его словам, теперь холдинговая компания DKBR Mega Retail Group Limited стала владеть и будет управлять всем розничным бизнесом трех торговых сетей. В объединенном бизнесе Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежит 51%, Сергею Студенникову — 49%. Выручка объединенной компании в 2019 году планируется в 800 млрд руб.
Основатель сети «Красное&Белое» рассказал, что обсуждение возможной сделки стороны начали около 7 лет назад, а в конце прошлого года переговоры уже были на финишной стадии.
О намерении объединиться предприниматели объявили в январе. В результате образуется третий по размеру оборота российский ритейлер.
«Сейчас де-юре все процедуры объединения завершены», — рассказал изданию Сергей Студенников.
По его словам, теперь холдинговая компания DKBR Mega Retail Group Limited стала владеть и будет управлять всем розничным бизнесом трех торговых сетей. В объединенном бизнесе Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежит 51%, Сергею Студенникову — 49%. Выручка объединенной компании в 2019 году планируется в 800 млрд руб.
Основатель сети «Красное&Белое» рассказал, что обсуждение возможной сделки стороны начали около 7 лет назад, а в конце прошлого года переговоры уже были на финишной стадии.
О намерении объединиться предприниматели объявили в январе. В результате образуется третий по размеру оборота российский ритейлер.
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