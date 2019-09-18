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Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 64 коп.

18 сентябрь 2019 (14:52)

УрБК, Москва, 18.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 сентября 2019 года. Курс долл. США вырос на 31 коп. до 64,43 руб., евро — на 64 коп. до 71,24 руб.

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