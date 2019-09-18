Новости дня
Российские некредитные организации проведут самооценку киберзащищенности
18 сентябрь 2019 (14:43)
УрБК, Москва, 18.09.2019. Некредитные финансовые организации (НФО) получили от Банка России требование оценить собственную киберзащищенность и до конца ноября текущего года направить результаты регулятору. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на письмо ЦБ.
«Просим поднадзорные организации запланировать и осуществить проведение самооценки (кибербезопасности, — прим. ред.) и направить результаты выполненной оценки в Банк России в срок до конца ноября 2019 года», — говорится в письме, подписанном директором департамента информационной безопасности ЦБ Вадимом Уваровым.
Отмечается, что это нужно для предварительной оценки уровня обеспечения информационной безопасности и киберустойчивости в отношении поднадзорных ЦБ организаций кредитно-финансовой сферы, при этом оценка должна проводиться в соответствии с разработанной регулятором методикой для некредитных финансовых организаций.
«Просим поднадзорные организации запланировать и осуществить проведение самооценки (кибербезопасности, — прим. ред.) и направить результаты выполненной оценки в Банк России в срок до конца ноября 2019 года», — говорится в письме, подписанном директором департамента информационной безопасности ЦБ Вадимом Уваровым.
Отмечается, что это нужно для предварительной оценки уровня обеспечения информационной безопасности и киберустойчивости в отношении поднадзорных ЦБ организаций кредитно-финансовой сферы, при этом оценка должна проводиться в соответствии с разработанной регулятором методикой для некредитных финансовых организаций.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Число жалоб на финансовые организации в I полугодии 2018 года выросло на 13%
- Число жалоб на финансовые организации в I полугодии 2018 года выросло на 13%
- Банк России внес в «черный список» почти 6,4 тыс. участников финансового рынка
- Банк России внес в «черный список» почти 6,4 тыс. участников финансового рынка
- Банк России планирует внедрить регулирование киберрисков в капитале банков с 2019 года