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Российские некредитные организации проведут самооценку киберзащищенности

18 сентябрь 2019 (14:43)

УрБК, Москва, 18.09.2019. Некредитные финансовые организации (НФО) получили от Банка России требование оценить собственную киберзащищенность и до конца ноября текущего года направить результаты регулятору. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на письмо ЦБ.

«Просим поднадзорные организации запланировать и осуществить проведение самооценки (кибербезопасности, — прим. ред.) и направить результаты выполненной оценки в Банк России в срок до конца ноября 2019 года», — говорится в письме, подписанном директором департамента информационной безопасности ЦБ Вадимом Уваровым.

Отмечается, что это нужно для предварительной оценки уровня обеспечения информационной безопасности и киберустойчивости в отношении поднадзорных ЦБ организаций кредитно-финансовой сферы, при этом оценка должна проводиться в соответствии с разработанной регулятором методикой для некредитных финансовых организаций.

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