Новости дня

В Челябинске возбуждено дело по факту незаконного хранения алкогольной и табачной продукции на сумму в 4 млн рублей

УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В Челябинске у местного жителя в гаражах была обнаружена немаркированная продукция на общую сумму свыше 4 млн руб., которую он незаконно хранил и реализовывал в торговых точках города. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.



Товар был обнаружен в помещениях трех гаражных боксов, расположенных на территории Калининского, Курчатовского и Ленинского районов Челябинска.



«Оперативниками УМВД обнаружено и изъято более 1,8 тыс. бутылок емкостью 0,5 литра алкоголя и около 77,5 тыс. табачной продукции. По данному факту в следственной части следственного управления УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.



Теперь «предпринимателю» грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:51</span><br /><strong>В Челябинске возбуждено дело по факту незаконного хранения алкогольной и табачной продукции на сумму в 4 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В Челябинске у местного жителя в гаражах была обнаружена немаркированная продукция на общую сумму свыше 4 млн руб., которую он незаконно хранил и реализовывал в торговых точках города. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089970-v-chelyabinske-vozbuzhdeno-delo-po-faktu-nezakonnogo-hraneniya-alkogolnoy-i-tabachnoy-produkcii-na-summu-v-4-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: