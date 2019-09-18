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В Челябинске возбуждено дело по факту незаконного хранения алкогольной и табачной продукции на сумму в 4 млн рублей
18 сентябрь 2019 (12:51)
УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В Челябинске у местного жителя в гаражах была обнаружена немаркированная продукция на общую сумму свыше 4 млн руб., которую он незаконно хранил и реализовывал в торговых точках города. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Товар был обнаружен в помещениях трех гаражных боксов, расположенных на территории Калининского, Курчатовского и Ленинского районов Челябинска.
«Оперативниками УМВД обнаружено и изъято более 1,8 тыс. бутылок емкостью 0,5 литра алкоголя и около 77,5 тыс. табачной продукции. По данному факту в следственной части следственного управления УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.
Теперь «предпринимателю» грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
Товар был обнаружен в помещениях трех гаражных боксов, расположенных на территории Калининского, Курчатовского и Ленинского районов Челябинска.
«Оперативниками УМВД обнаружено и изъято более 1,8 тыс. бутылок емкостью 0,5 литра алкоголя и около 77,5 тыс. табачной продукции. По данному факту в следственной части следственного управления УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.
Теперь «предпринимателю» грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
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