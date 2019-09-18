Новости дня
Банк России предлагает блокировать личные счета предпринимателей в случае банкротства
18 сентябрь 2019 (12:29)
УрБК, Москва, 18.09.2019. Банк России считает, что при банкротстве предпринимателей кредитные организации могут взыскивать денежные средства со всех счетов, в том числе с личных (не зарегистрированных как счета ИП).
По сообщению издания «Коммерсантъ», ЦБ ссылается на статьи 23 и 24 Гражданского кодекса, согласно которым индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем имуществом. Кроме того, банки должны учитывать социальные ограничения, установленные законом в отношении физлиц.
Этот вопрос начал обсуждаться летом 2019 года, когда из-за повышения эффективности контроля Федеральной налоговой службы банки стали массово получать требования о блокировке долгов на счетах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, в том числе и личных. Также, по мнению ЦБ банки, исполняющие решения ФНС, должны учитывать ограничения законов на взыскания. То есть косвенно регулятор высказывается за необходимость создания или доработки банками программного обеспечения, которое учитывало бы, например, запрет на взыскания с пенсий, необходимость сохранения дохода в размере МРОТ.
Однако в банковском сообществе существует предложение «разделять предпринимательскую деятельность физического лица и его обычную жизнь, личные счета», а также опасения, что после такого разрешения институт индивидуальных предпринимателей полностью исчезнет, превратившись в хозяйственное общество с единственным собственником-физлицом и ограниченной ответственностью.
По сообщению издания «Коммерсантъ», ЦБ ссылается на статьи 23 и 24 Гражданского кодекса, согласно которым индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем имуществом. Кроме того, банки должны учитывать социальные ограничения, установленные законом в отношении физлиц.
Этот вопрос начал обсуждаться летом 2019 года, когда из-за повышения эффективности контроля Федеральной налоговой службы банки стали массово получать требования о блокировке долгов на счетах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, в том числе и личных. Также, по мнению ЦБ банки, исполняющие решения ФНС, должны учитывать ограничения законов на взыскания. То есть косвенно регулятор высказывается за необходимость создания или доработки банками программного обеспечения, которое учитывало бы, например, запрет на взыскания с пенсий, необходимость сохранения дохода в размере МРОТ.
Однако в банковском сообществе существует предложение «разделять предпринимательскую деятельность физического лица и его обычную жизнь, личные счета», а также опасения, что после такого разрешения институт индивидуальных предпринимателей полностью исчезнет, превратившись в хозяйственное общество с единственным собственником-физлицом и ограниченной ответственностью.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Налоговая служба заблокировала счета предприятия «Уралбиофарм» бизнесмена Малика Гайсина
- Банки стали использовать новый инструмент для блокировки счетов физлиц
- По итогам 2014 года портфель кредитов индивидуальных предпринимателей сократился на 2,6%
- С 1 июля банковские карты и счета будут блокировать из-за неуплаченных налогов
- ООО «Банк «Нейва» предлагает специальные тарифы для предприятий, в отношении которых введена процедура банкротства