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Федеральная антимонопольная служба России в 2018 году проиграла 40% судебных споров с бизнесом

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в 2018 году выиграла в суде 771 дело о нарушениях закона «О защите конкуренции», но в 40% случаев предпринимателям удалось оспорить решение антимонопольного ведомства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Бюллетень антимонопольной статистики» правительства РФ.



В документе отмечается, что практически все претензии антимонопольного ведомства касаются доминирования на рынке и антиконкурентных соглашений (статьи 10 и 11 ФЗ-135). Бизнес оспаривал решения и постановления по ним в 64% и 36% случаев соответственно.



При этом в решениях о доминировании в 57% случаев ФАС не конкретизирует нарушений. В результате, по словам автора бюллетеня Вадима Новикова, около 90% решений по неназванным нарушениям влекут многомесячные имитации антимонопольных процессов.



Также почти 80% спорных решений ФАС по антиконкурентным соглашениям (статья 11 ФЗ-135) касаются картелей. При этом 92% служба фиксирует их на торгах, автоматически выгружая данные из Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Таким образом, «картели» массово выявляются по косвенным признакам: снижению цены, участию одних и тех же компаний, одному IP-адресу и подобным, так как прямых доказательств сговора эта статья не требует.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:09</span><br /><strong>Федеральная антимонопольная служба России в 2018 году проиграла 40% судебных споров с бизнесом</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в 2018 году выиграла в суде 771 дело о нарушениях закона «О защите конкуренции», но в 40% случаев предпринимателям удалось оспорить решение антимонопольного ведомства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Бюллетень антимонопольной статистики» правительства РФ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089968-federalnaya-antimonopolnaya-sluzhba-rossii-v-2018-godu-proigrala-40-sudebnyh-sporov-s-biznesom.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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