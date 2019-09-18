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Более 100 свердловских торговых и деловых центров будут платить налог от кадастровой стоимости
18 сентябрь 2019 (12:07)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. Мингосимущества Свердловской области сформировало список торговых и деловых центров, в отношении которых будет применяться новая система налогообложения от кадастровой стоимости. Об этом говорится на сайте министерства.
В перечень попали более 100 объектов, в том числе екатеринбургские ТРЦ «Мегаполис», «Радуга Парк»», БЦ «Антей», БЦ «Высоцкий», БЦ «Штольц».
«Отметим, что по налогу на имущество организаций кадастровая стоимость будет применяться исключительно в отношении торговых и деловых центров площадью свыше 5 тыс. кв. м. Перечень таких объектов утверждается ежегодно. До конца текущего года данный перечень будет утвержден правительством Свердловской области», — говорится в сообщении.
В перечень попали более 100 объектов, в том числе екатеринбургские ТРЦ «Мегаполис», «Радуга Парк»», БЦ «Антей», БЦ «Высоцкий», БЦ «Штольц».
«Отметим, что по налогу на имущество организаций кадастровая стоимость будет применяться исключительно в отношении торговых и деловых центров площадью свыше 5 тыс. кв. м. Перечень таких объектов утверждается ежегодно. До конца текущего года данный перечень будет утвержден правительством Свердловской области», — говорится в сообщении.
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