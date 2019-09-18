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ММК презентует на московском форуме по недвижимости проект «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 18.09.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) примет участие в работе международного инвестиционного форума по недвижимости «PROEstate 2019», который сегодня открывается в Москве. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Компания представит потенциальным партнерам уникальный проект по преобразованию городского пространства «Притяжение», инициатором которого выступил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.



«Проект ориентирован на создание комфортной городской среды качественно нового уровня на территории в 400 гектаров, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату. Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.



Запланированное начало строительства — 2020 год. На первом этапе, срок реализации которого составит пять лет, планируется создать на площади более 220 гектаров ядро дальнейшего формирования территории. Предполагается строительство музейно-образовательного комплекса, медицинского центра, спортивного кластера и благоустроенной парковой зоны. В музейно-образовательный комплекс войдут музей науки для взрослых и детей, музей истории металлургии и комбината, выставочные пространства с постоянными и временными экспозициями, библиотека, лекторий, научный центр, промышленные лаборатории и художественные мастерские.



Объектами спортивно-событийного кластера станут крытые и открытые площадки для игровых видов спорта, фитнес-центр, 50-метровый бассейн, ледовая арена, многочисленные пешие, беговые, лыжные и веломаршруты, комплекс сооружений для экстремальных видов спорта.



«Новый многопрофильный медицинский центр вместит в себя возможности как для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, так и для реабилитации. Для работы в центре будут подготовлены и привлечены высококвалифицированные специалисты. Парковый комплекс будет устроен на территории более 160 гектаров. Он вместит зоны семейного отдыха с прогулочными дорожками, беседками, игровыми площадками, искусственными водоемами; зону активного отдыха с аттракционами; площадки для проведения культурных и спортивных мероприятий, а также природный парк. Вся территория будет объединена общей ландшафтной концепцией. Реализация проекта обеспечит качественно новый уровень образования, отдыха, доступности медицинских услуг и занятий спортом для жителей и гостей города. Планируется, что ежегодно посетителями объектов многофункционального парка могут стать несколько миллионов человек», — отмечают представители ММК.

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