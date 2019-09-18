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Федеральная антимонопольная служба России в 2018 году проиграла 40% судебных споров с бизнесом
18 сентябрь 2019 (11:28)
УрБК, Москва, 18.09.2019. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в 2018 году выиграла в суде 771 дело о нарушениях закона «О защите конкуренции», но в 40% случаев предпринимателям удалось оспорить решение антимонопольного ведомства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Бюллетень антимонопольной статистики» правительства РФ.
В документе отмечается, что практически все претензии антимонопольного ведомства касаются доминирования на рынке и антиконкурентных соглашений (статьи 10 и 11 ФЗ-135). Бизнес оспаривал решения и постановления по ним в 64% и 36% случаев соответственно.
При этом в решениях о доминировании в 57% случаев ФАС не конкретизирует нарушений. В результате, по словам автора бюллетеня Вадима Новикова, около 90% решений по неназванным нарушениям влекут многомесячные имитации антимонопольных процессов.
Также почти 80% спорных решений ФАС по антиконкурентным соглашениям (статья 11 ФЗ-135) касаются картелей. При этом 92% служба фиксирует их на торгах, автоматически выгружая данные из Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Таким образом, «картели» массово выявляются по косвенным признакам: снижению цены, участию одних и тех же компаний, одному IP-адресу и подобным, так как прямых доказательств сговора эта статья не требует.
В документе отмечается, что практически все претензии антимонопольного ведомства касаются доминирования на рынке и антиконкурентных соглашений (статьи 10 и 11 ФЗ-135). Бизнес оспаривал решения и постановления по ним в 64% и 36% случаев соответственно.
При этом в решениях о доминировании в 57% случаев ФАС не конкретизирует нарушений. В результате, по словам автора бюллетеня Вадима Новикова, около 90% решений по неназванным нарушениям влекут многомесячные имитации антимонопольных процессов.
Также почти 80% спорных решений ФАС по антиконкурентным соглашениям (статья 11 ФЗ-135) касаются картелей. При этом 92% служба фиксирует их на торгах, автоматически выгружая данные из Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Таким образом, «картели» массово выявляются по косвенным признакам: снижению цены, участию одних и тех же компаний, одному IP-адресу и подобным, так как прямых доказательств сговора эта статья не требует.
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