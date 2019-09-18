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В Советском районе Челябинска в выходные отключат электричество

УрБК, Челябинск, 18.09.2019. Советский район Челябинска в воскресенье, 22 сентября, с 04.00 до 13.00 обесточат. Без электричества останется 4,5 тыс. человек, сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».



В зону временного обесточения попадает район, ограниченный улицами Сулимова, Овчинникова, Цеховая, Доватора, Шаумяна, Загородная, Цвиллинга, Перовской, Монакова, Комсомольская. В том числе без электроэнергии временно останутся детский дом № 6, Лаборатория ГМЛПУЗ ЧОКБ, насосные МУП ПОВВ, ЦТП АО «УСТЭК-Челябинск», Городская клиническая больница № 1 и районный отдел полиции по вопросам миграции.



«Утром и днем специалисты филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» будут проводить работы по замене опоры. Выполнение отдельных этапов демонтажа и установки энергооборудования, по условиям безопасного производства работ, невозможно без ограничения электроснабжения потребителей. Планируется временное обесточение части потребителей Советского района, запитанных от подстанции (ПС) 110 кВ «Южная»», — говорится в сообщении.

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