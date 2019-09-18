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На ЕВРАЗ ЗСМК ввели в эксплуатацию современный профилемер
18 сентябрь 2019 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. На линии неразрушающего контроля 100-метровых рельсов рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК запустили современный профилемер. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
Новое оборудование контролирует девять элементов профиля, предусмотренных ГОСТом, по всей длине рельса с высокой точностью измерения.
«Новый профилемер исключает ручной труд и возможные ошибки при контроле. Ранее на линии автоматически измеряли только четыре элемента профиля: высоту рельса, ширину головки и подошвы и толщину шейки. Остальные параметры проверяли контролеры отдела технического контроля вручную с помощью шаблонов. Новая система позволяет контролировать высоту шейки и пера подошвы, выпуклость ее основания, отклонение формы поверхности катания и несимметричность рельса. При этом проверка параметров идет не только на концах рельса, а по всей длине: шаг контроля составляет 25 миллиметров», — говорится в сообщении.
Новый профилемер прошел государственную аттестацию, заводские и функциональные испытания и внесен в Реестр средств измерений ОАО «РЖД».
«Неразрушающий контроль качества рельсов — одно из обязательных требований к технологии контроля рельсового проката. В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК действует несколько видов неразрушающего контроля 100 метровых рельсов: контроль прямолинейности, эхо-импульсный и зеркально-теневой методы контроля внутренних дефектов, вихре-токовый контроль поверхности и контроль поперечного сечения профиля», — сообщили представители ЕВРАЗа.
Новое оборудование контролирует девять элементов профиля, предусмотренных ГОСТом, по всей длине рельса с высокой точностью измерения.
«Новый профилемер исключает ручной труд и возможные ошибки при контроле. Ранее на линии автоматически измеряли только четыре элемента профиля: высоту рельса, ширину головки и подошвы и толщину шейки. Остальные параметры проверяли контролеры отдела технического контроля вручную с помощью шаблонов. Новая система позволяет контролировать высоту шейки и пера подошвы, выпуклость ее основания, отклонение формы поверхности катания и несимметричность рельса. При этом проверка параметров идет не только на концах рельса, а по всей длине: шаг контроля составляет 25 миллиметров», — говорится в сообщении.
Новый профилемер прошел государственную аттестацию, заводские и функциональные испытания и внесен в Реестр средств измерений ОАО «РЖД».
«Неразрушающий контроль качества рельсов — одно из обязательных требований к технологии контроля рельсового проката. В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК действует несколько видов неразрушающего контроля 100 метровых рельсов: контроль прямолинейности, эхо-импульсный и зеркально-теневой методы контроля внутренних дефектов, вихре-токовый контроль поверхности и контроль поперечного сечения профиля», — сообщили представители ЕВРАЗа.
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