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В России за два года на 14% увеличилось число противников притока трудовых мигрантов
18 сентябрь 2019 (09:42)
УрБК, Москва, 18.09.2019. Почти три четверти жителей России (72%) полагают, что российские власти должны ограничивать приток иностранных граждан, приезжающих в РФ на заработки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Согласно результатам опроса, противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин (9% участников опроса), в то время как 15% респондентов равнодушны к миграционной политике властей.
Данные исследования показывают рост удельного веса сограждан, не приветствующих приток иностранной рабочей силы. Так, в июле 2017 года такого мнения придерживались 58% россиян, через год их количество достигло 67%.
Кроме того, опрос свидетельствует о снижении удельного веса россиян, считающих полезным способствовать притоку в РФ трудовых мигрантов из-за рубежа: в прошлом году так думали 14% респондентов.
Исследование также показало, что количество сограждан, равнодушных к миграционной политике властей, за последние два года сократилось вдвое: в июле 2017 года респондентов, которым все равно, было 30%.
Общероссийский опрос был проведен 22-28 августа 2019 года среди 1 608 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
Согласно результатам опроса, противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин (9% участников опроса), в то время как 15% респондентов равнодушны к миграционной политике властей.
Данные исследования показывают рост удельного веса сограждан, не приветствующих приток иностранной рабочей силы. Так, в июле 2017 года такого мнения придерживались 58% россиян, через год их количество достигло 67%.
Кроме того, опрос свидетельствует о снижении удельного веса россиян, считающих полезным способствовать притоку в РФ трудовых мигрантов из-за рубежа: в прошлом году так думали 14% респондентов.
Исследование также показало, что количество сограждан, равнодушных к миграционной политике властей, за последние два года сократилось вдвое: в июле 2017 года респондентов, которым все равно, было 30%.
Общероссийский опрос был проведен 22-28 августа 2019 года среди 1 608 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
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