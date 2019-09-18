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Поголовье овц и коз в Свердловской области за год сократилось на 5%

18 сентябрь 2019 (09:19)

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. По состоянию на 1 сентября поголовье крупного рогатого скота в Свердловской области составляет 266,7 тыс. голов. За последний год показатель не изменился. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

Поголовье овц и коз на Среднем Урале за год сократилось на 5% (до 69,9 тыс. голов), птиц — на 4,3% (до 13,5 млн голов). Поголовье свиней выросло на 5,6% (до 365,9 тыс. голов).

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