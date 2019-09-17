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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в августе выросла на 25%

17 сентябрь 2019 (18:07)

Просроченная задолженность по заработной плате на Среднем Урале на 1 сентября 2019 года составила 25,2 млн руб., говорится в материалах Свердловскстата.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 5 млн руб. или на 25%.

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