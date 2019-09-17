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На Среднем Урале добыча полезных ископаемых в январе-августе снизилась на 16,7%

17 сентябрь 2019 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-августе текущего года снизилась на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

При этом в августе 2019 года по отношению к данному месяцу в прошлом году добыча снизилась на 7,8%, а к июлю этого года — на 0,9%.

В то же время в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 1,3% промышленное и на 1,9% — обрабатывающие производства.

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