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На Среднем Урале добыча полезных ископаемых в январе-августе снизилась на 16,7%
17 сентябрь 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-августе текущего года снизилась на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.
При этом в августе 2019 года по отношению к данному месяцу в прошлом году добыча снизилась на 7,8%, а к июлю этого года — на 0,9%.
В то же время в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 1,3% промышленное и на 1,9% — обрабатывающие производства.
При этом в августе 2019 года по отношению к данному месяцу в прошлом году добыча снизилась на 7,8%, а к июлю этого года — на 0,9%.
В то же время в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 1,3% промышленное и на 1,9% — обрабатывающие производства.
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