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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве МУП «Шалинское автопредприятие»

17 сентябрь 2019 (17:46)

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании МУП Шалинского городского округа «Шалинское автопредприятие» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет более 1,1 млн руб.

Отметим, что МУП «Шалинское автопредприятие» зарегистрировано в поселке городского типа Шаля по ул. Нефтяников, 14в. Основным видом деятельности предприятия является организация внутригородских и пригородных пассажирских перевозок.

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