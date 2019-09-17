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Президент Киргизии назначил нового генконсула республики в Екатеринбурге
17 сентябрь 2019 (17:16)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении генеральным консулом республики в Екатеринбурге Руслана Бийбосунова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Бийбосунов Руслан Мелсович назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Другим указом освободили от должности Салимжанова Бообека Эркинбековича. Он занимал должность генконсула с 2017 года.
«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Бийбосунов Руслан Мелсович назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Другим указом освободили от должности Салимжанова Бообека Эркинбековича. Он занимал должность генконсула с 2017 года.
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