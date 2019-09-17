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Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро снизился на 7 коп.
17 сентябрь 2019 (16:55)
УрБК, Москва, 17.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 сентября 2019 года. Курс долл. США вырос на 29 коп. до 64,12 руб., евро снизился на 7 коп. до 70,60 руб.
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