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Вторичное жилье в Екатеринбурге за год подорожало на 5,8%
17 сентябрь 2019 (16:36)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. С августа 2018 года средняя цена на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 5,8% (до 66 тыс. 149 руб. за кв. м.). Об этом говорится в исследовании ГК «Новосел».
Как сообщил глава аналитического отдела компании Сергей Меньшенин, наибольший рост цен за последний год зафиксирован в микрорайонах Старая Сортировка (плюс 8,8%), Уралмаш (плюс 8,2%), ВИЗ (плюс 7,1%). Меньше всего цены выросли в микрорайонах Широкая речка (плюс 1,9%), ЖБИ (плюс 3,3%), Втузгородок (плюс 3,3%).
С начала года средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Екатеринбурга выросла на 1,8%.
Как сообщил глава аналитического отдела компании Сергей Меньшенин, наибольший рост цен за последний год зафиксирован в микрорайонах Старая Сортировка (плюс 8,8%), Уралмаш (плюс 8,2%), ВИЗ (плюс 7,1%). Меньше всего цены выросли в микрорайонах Широкая речка (плюс 1,9%), ЖБИ (плюс 3,3%), Втузгородок (плюс 3,3%).
С начала года средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Екатеринбурга выросла на 1,8%.
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