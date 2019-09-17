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Средние расходы россиян за последнюю неделю выросли почти на 7%

УрБК, Москва, 17.09.2019. С 9 по 15 сентября средние расходы россиян выросли на 6,8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».



«На 37-й неделе среднестатистическая семья потратила на товары повседневного спроса 4 тыс. 385 руб., что на 6,8% больше, чем неделей ранее. В аналогичном периоде прошлого года расходы потребителей оказались почти идентичны результатам текущего года с разницей всего в 2 руб. или 0,05% в пользу нынешнего года», — говорится в исследовании.



Относительно же медианных значений 2012 года, когда были начаты измерения, недельные расходы в анализируемом периоде выросли на 50%.

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