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Южноуральский застройщик СК «Радуга» выплатит за нарушение срока передачи квартиры 170 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 17.09.2019. ООО СК «Радуга» выплатит 170 тыс. руб. участнице долевого строительства, которой своевременно не передал квартиру в доме № 7 в жилом районе Краснопольской, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованиями о взыскании неустойки согласно статье 6 федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Решением суда исковые требования удовлетворены, с ООО СК «Радуга» за нарушение срока передачи объекта долевого строительства взыскана сумма неустойки в размере свыше 113 тыс. руб. и штраф около 57 тыс. руб. за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, обращавшегося с досудебной претензией», — говорится в сообщении.

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