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Южноуральский застройщик СК «Радуга» выплатит за нарушение срока передачи квартиры 170 тыс. рублей
17 сентябрь 2019 (15:48)
УрБК, Челябинск, 17.09.2019. ООО СК «Радуга» выплатит 170 тыс. руб. участнице долевого строительства, которой своевременно не передал квартиру в доме № 7 в жилом районе Краснопольской, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованиями о взыскании неустойки согласно статье 6 федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Решением суда исковые требования удовлетворены, с ООО СК «Радуга» за нарушение срока передачи объекта долевого строительства взыскана сумма неустойки в размере свыше 113 тыс. руб. и штраф около 57 тыс. руб. за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, обращавшегося с досудебной претензией», — говорится в сообщении.
«Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованиями о взыскании неустойки согласно статье 6 федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Решением суда исковые требования удовлетворены, с ООО СК «Радуга» за нарушение срока передачи объекта долевого строительства взыскана сумма неустойки в размере свыше 113 тыс. руб. и штраф около 57 тыс. руб. за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, обращавшегося с досудебной претензией», — говорится в сообщении.
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