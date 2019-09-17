Важно

Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга за год выросло на 19%

17 сентябрь 2019 (15:08)

Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга за неполный III квартал 2019 года увеличилось на 7 штук и составило 144 единицы. За год показатель вырос на 19%. Об этом сообщает пресс-служба «Уральского форума по недвижимости» со ссылкой на исследование Уральской палаты недвижимости (УПН).

«В 2019 году застройщики продолжали выводить на рынок новые проекты, хотя не так активно, как в прошлом. Темпы строительных работ по большинству площадок остаются высокими, строители укладываются в заявленные сроки возведения домов. При этом рынок жилья в III квартале 2019 года не отличался активностью», — говорится в исследовании.

«Хотя объем предложения и остался на прежнем уровне, количество сделок с квартирами в 2019 году ниже, чем в прошлом, но пока данное снижение не очень существенно для большинства продавцов. Тем не менее охлаждение рынка уже привело к остановке роста цен и увеличению числа предложений со скидками. После заметного снижения ключевой ставки и комментариев ЦБ РФ потенциальные покупатели могут рассчитывать на снижение ставок по ипотеке к концу текущего года. Этот процесс поддержит спрос в конце текущего — начале следующего года», — прокомментировал исследование глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: