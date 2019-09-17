Новости дня
В Челябинске местного жителя осудили за контрабанду бензина из Казахстана
17 сентябрь 2019 (15:07)
УрБК, Челябинск, 17.09.2019. Жителю Челябинска вынесли приговор за то, что он незаконно привез из Казахстана бензин, обращение которого запрещено на территории РФ. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«Варненским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Челябинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 26.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ», — говорится в сообщении.
Обвиняемый незаконно перемещал через государственную границу РФ с территории Республики Казахстан автомобильный бензин экологического класса К4, обращение которого на территории Российской Федерации не допускается.
Варненский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.
«Варненским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Челябинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 26.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ», — говорится в сообщении.
Обвиняемый незаконно перемещал через государственную границу РФ с территории Республики Казахстан автомобильный бензин экологического класса К4, обращение которого на территории Российской Федерации не допускается.
Варненский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жителя Челябинска осудили за незаконную перевозку бензина из Казахстана на сумму более 1,5 млн рублей
- Жителя Нижнего Тагила приговорили к штраф у в 100 тыс. рублей за контрабанду более 35 тыс. долл США
- В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о контрабанде анаболиков
- Житель Екатеринбурга обвиняется в контрабанде допинга из Белоруссии
- В аэропорту Кольцово мужчина пытался незаконно провезти через границу более 65 тыс. долл. США