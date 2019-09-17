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В Челябинске местного жителя осудили за контрабанду бензина из Казахстана

УрБК, Челябинск, 17.09.2019. Жителю Челябинска вынесли приговор за то, что он незаконно привез из Казахстана бензин, обращение которого запрещено на территории РФ. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.



«Варненским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Челябинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 26.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ», — говорится в сообщении.



Обвиняемый незаконно перемещал через государственную границу РФ с территории Республики Казахстан автомобильный бензин экологического класса К4, обращение которого на территории Российской Федерации не допускается.



Варненский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

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