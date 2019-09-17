Новости дня

ЕВРАЗ направит на социальные гранты на Урале 6,5 млн рублей





Прием заявок на участие открыт с 15 сентября и продлится до 15 ноября, итоги будут подведены в декабре 2019 года после очной защиты проектов. Компания направит на реализацию проектов 6,5 млн руб.



У тагильчан есть возможность разработать и оформить проект, а затем получить на его реализацию грант на сумму до 500 тыс. руб., у качканарцев — на сумму до 150 тыс. руб.



Участниками грантового конкурса могут стать некоммерческие общественные организации и объединения; муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения; учреждения культуры и спорта; инициативные группы граждан и отдельные граждане под гарантии юридического лица (некоммерческие, либо муниципальные организации).



Проекты будут разбиты на 10 тем: инициативы в области образования/досуга детей и молодежи, профессиональная ориентация; проведение экологических акций, озеленение и благоустройство дворов, парков и скверов, устройство и оформление мест для занятия спортом и мест отдыха; пропаганда здорового образа жизни; культура и искусство; укрепление и популяризация семейных ценностей, воспитание и защита прав и интересов детей; сохранение историко-культурного наследия и развитие экологического туризма; поддержка пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья; внедрение интеллектуальных цифровых технологий, социальная реклама.



«ЕВРАЗ проводит на Урале грантовый конкурс уже более 10 лет. За это время реализовано около 200 проектов по благоустройству общественных территорий, продвижению спорта, семейных ценностей, созданию условий для творчества, развития детей, досуга молодежи, поддержке людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметила директор благотворительного фонда на Урале Елена Раудштейн.



В 2018 году компания поддержала реализацию 25 проектов (13 в Нижнем Тагиле и 12 в Качканаре). Благодаря конкурсу в Нижнем Тагиле возродили парусный спорт, снимается киносказка, бесплатно проводятся занятия по воркауту, появился первые на Урале музей бурачного промысла «Солнечная береста», проходит фестиваль молодежных культур «Вверх по вертикали». В Качканаре открылась гончарная мастерская, в лицее № 6 запустили школьное радио, в детском саду поселка Валериановск появился сенсорный сад, был благоустроен городской парк «Строитель» и открыт молодежный медиацентр.



Ознакомиться с положением конкурса и скачать заявку на участие можно на официальном сайте проекта УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. ЕВРАЗ объявляет о старте в Нижнем Тагиле и Качканаре очередного этапа конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал».Прием заявок на участие открыт с 15 сентября и продлится до 15 ноября, итоги будут подведены в декабре 2019 года после очной защиты проектов. Компания направит на реализацию проектов 6,5 млн руб.У тагильчан есть возможность разработать и оформить проект, а затем получить на его реализацию грант на сумму до 500 тыс. руб., у качканарцев — на сумму до 150 тыс. руб.Участниками грантового конкурса могут стать некоммерческие общественные организации и объединения; муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения; учреждения культуры и спорта; инициативные группы граждан и отдельные граждане под гарантии юридического лица (некоммерческие, либо муниципальные организации).Проекты будут разбиты на 10 тем: инициативы в области образования/досуга детей и молодежи, профессиональная ориентация; проведение экологических акций, озеленение и благоустройство дворов, парков и скверов, устройство и оформление мест для занятия спортом и мест отдыха; пропаганда здорового образа жизни; культура и искусство; укрепление и популяризация семейных ценностей, воспитание и защита прав и интересов детей; сохранение историко-культурного наследия и развитие экологического туризма; поддержка пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья; внедрение интеллектуальных цифровых технологий, социальная реклама.«ЕВРАЗ проводит на Урале грантовый конкурс уже более 10 лет. За это время реализовано около 200 проектов по благоустройству общественных территорий, продвижению спорта, семейных ценностей, созданию условий для творчества, развития детей, досуга молодежи, поддержке людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметила директор благотворительного фонда на Урале Елена Раудштейн.В 2018 году компания поддержала реализацию 25 проектов (13 в Нижнем Тагиле и 12 в Качканаре). Благодаря конкурсу в Нижнем Тагиле возродили парусный спорт, снимается киносказка, бесплатно проводятся занятия по воркауту, появился первые на Урале музей бурачного промысла «Солнечная береста», проходит фестиваль молодежных культур «Вверх по вертикали». В Качканаре открылась гончарная мастерская, в лицее № 6 запустили школьное радио, в детском саду поселка Валериановск появился сенсорный сад, был благоустроен городской парк «Строитель» и открыт молодежный медиацентр.Ознакомиться с положением конкурса и скачать заявку на участие можно на официальном сайте проекта grant.evraz.com . Проекты и заполненные заявки принимаются по адресу: Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 80, корп. 9, оф. 303, Региональный центр корпоративных отношений «Урал» ООО «ЕвразХолдинг», а также по электронной почте: bf-ural@evraz.com.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:45</span><br /><strong>ЕВРАЗ направит на социальные гранты на Урале 6,5 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. ЕВРАЗ объявляет о старте в Нижнем Тагиле и Качканаре очередного этапа конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089943-evraz-napravit-na-socialnye-granty-na-urale-65-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: