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В Свердловской области судебные приставы предупредили о появлении нового вида мошенничества

17 сентябрь 2019 (14:03)

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. На Среднем Урале появился новый вид телефонных мошенников. Они звонят и представляются судебными приставами, следователями или работниками иных государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

«Мошенники сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, компенсации морального вреда (при покупке фальсифицированных БАДов) или представить интересы гражданина в судопроизводстве. Для этого предлагается направить в ФССП России, Минюст или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов граждан в суде», — говорится в сообщении.

Через некоторое время с гражданами связывается человек, представляющийся адвокатом, и сообщает о необходимости перевести деньги на сопутствующие расходы (например, оформление юридических бумаг).

«УФССП России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и сообщает, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета судов, судебных приставов и других госучреждений посредством системы быстрых денежных переводов, не могут являться представителями службы судебных приставов, Минюста и других органов исполнительной власти РФ и правоохранительных органов», — отмечают в пресс-службе.

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