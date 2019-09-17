Новости дня

В Свердловской области судебные приставы предупредили о появлении нового вида мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. На Среднем Урале появился новый вид телефонных мошенников. Они звонят и представляются судебными приставами, следователями или работниками иных государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«Мошенники сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, компенсации морального вреда (при покупке фальсифицированных БАДов) или представить интересы гражданина в судопроизводстве. Для этого предлагается направить в ФССП России, Минюст или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов граждан в суде», — говорится в сообщении.



Через некоторое время с гражданами связывается человек, представляющийся адвокатом, и сообщает о необходимости перевести деньги на сопутствующие расходы (например, оформление юридических бумаг).



«УФССП России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и сообщает, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета судов, судебных приставов и других госучреждений посредством системы быстрых денежных переводов, не могут являться представителями службы судебных приставов, Минюста и других органов исполнительной власти РФ и правоохранительных органов», — отмечают в пресс-службе.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:03</span><br /><strong>В Свердловской области судебные приставы предупредили о появлении нового вида мошенничества</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. На Среднем Урале появился новый вид телефонных мошенников. Они звонят и представляются судебными приставами, следователями или работниками иных государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089941-v-sverdlovskoy-oblasti-sudebnye-pristavy-predupredili-o-poyavlenii-novogo-vida-moshennichestva.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: