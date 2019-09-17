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Прокуратура Екатеринбурга организовала «горячую линию» по возможным нарушениям в ходе запуска отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Прокуратура Екатеринбурга организовала прием обращений и информации от граждан из-за возможных нарушений температурного режима в ходе подачи отопления в жилые дома, объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



Жители Екатеринбурга могут оставлять свои обращения по телефону «горячей линии» (343) 229-59-24. Гражданам необходимо указывать конкретный адрес проживания (либо реквизиты социального объекта) и контактный телефон, управляющую организацию, обслуживающую жилой дом, суть проблемы.



«В случае выявления нарушений закона прокуратурой города будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, обеспечивающие реальное устранение нарушений прав горожан — жителей Екатеринбурга», — говорится в сообщении.



Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился начать отопительный сезон в уральской столице с 16 сентября 2019 года. Окончательно подключить муниципалитет к отоплению запланировано до 1 октября 2019 года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:19</span><br /><strong>Прокуратура Екатеринбурга организовала «горячую линию» по возможным нарушениям в ходе запуска отопительного сезона</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Прокуратура Екатеринбурга организовала прием обращений и информации от граждан из-за возможных нарушений температурного режима в ходе подачи отопления в жилые дома, объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089939-prokuratura-ekaterinburga-organizovala-goryachuyu-liniyu-po-vozmozhnym-narusheniyam-v-hode-zapuska-otopitelnogo-sezona.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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