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Прокуратура Екатеринбурга организовала «горячую линию» по возможным нарушениям в ходе запуска отопительного сезона

17 сентябрь 2019 (13:19)

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Прокуратура Екатеринбурга организовала прием обращений и информации от граждан из-за возможных нарушений температурного режима в ходе подачи отопления в жилые дома, объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Жители Екатеринбурга могут оставлять свои обращения по телефону «горячей линии» (343) 229-59-24. Гражданам необходимо указывать конкретный адрес проживания (либо реквизиты социального объекта) и контактный телефон, управляющую организацию, обслуживающую жилой дом, суть проблемы.

«В случае выявления нарушений закона прокуратурой города будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, обеспечивающие реальное устранение нарушений прав горожан — жителей Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился начать отопительный сезон в уральской столице с 16 сентября 2019 года. Окончательно подключить муниципалитет к отоплению запланировано до 1 октября 2019 года.

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