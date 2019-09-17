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Росимущество провело докапитализацию компании «Дом.РФ» на 20 млрд рублей

УрБК, Москва, 17.09.2019. Росимущество провело докапитализацию компании «Дом.РФ» на 20 млрд руб. Теперь ее уставный капитал составляет 134,255 млрд руб. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на сообщение акционерного общества.



«Увеличить уставный капитал АО «Дом.РФ» на 20 млрд руб. до 134,255 млрд руб. путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций», — говорится в распоряжении Росимущества, которое приводится в сообщении компании.



В начале августа «Дом.РФ» провел докапитализацию банка «Дом.РФ» на 40 млрд руб.

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