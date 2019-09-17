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В Екатеринбурге появятся новые платные парковки на улицах Бориса Ельцина, Боевых дружин и Луначарского

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. В центре Екатеринбурга установят новые паркоматы. Соответствующие знаки и разметка появятся вскоре на улицах Бориса Ельцина, Боевых дружин и Луначарского. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации города.



«Расширение платного парковочного пространства Екатеринбурга — одна из актуальных задач, призванная решить проблему бессистемной парковки средств транспорта. И новые места для организованной стоянки автотранспорта создаются в первую очередь для того, чтобы справиться с этой проблемой и создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и автомобилей. Тем более, что будут находиться они на территории с высокой плотностью застройки и большой транспортной нагрузкой на прилегающую улично-дорожную сеть», — отметил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.



Такие круглосуточные платные парковки появятся по ул. Бориса Ельцина — вдоль дома № 6 («Башня Исеть»), вместимость составит 16 машиномест. Также припарковать свое авто можно будет на ул. Боевых дружин вдоль «Ельцин-центра». Вместимость этой автостоянки — 26 машиномест. Еще одно место, где можно будет оставить свое транспортное средство, расположено вдоль здания по адресу ул. Луначарского, д. 128. Здесь под парковку выделят 25 мест.



В мае 2014 года в районе ул. Попова и 8 Марта был реализован пилотный проект по введению платной парковки на дорогах Екатеринбурга. С тех пор в уральской столице действует свыше 2 тыс. парковочных мест.

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