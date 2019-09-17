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В Свердловской области в режиме неполной занятости работают более 3,7 тыс. человек

По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работают более 3 тыс. 726 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамент по труду и занятости.



Сведения о введении режима неполной занятости поступили от 50 организаций со среднесписочной численностью работающих 7 тыс. 611 человек.



В настоящее время 3 тыс. 461 свердловчанин работает неполный рабочий день. 183 человека находятся в простое по вине работодателя. 82 уральцам предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

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