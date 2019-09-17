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В Свердловской области число операций с использованием платежных карт за год выросло на 22%

17 сентябрь 2019 (11:06)

УрБК, Москва, 17.09.2019. В Свердловской области в I квартале 2019 года общее число операций с использованием платежных карт выросло на 22% в сравнении с тем же периодом 2018 года — с 149,4 до 182 млн операций. Их сумма увеличилась с 282 до 305,4 млн руб. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

При этом на Среднем Урале на 6% выросло количество банковских счетов с дистанционным доступом, по которым проводятся безналичные платежи: по итогам I квартала 2019 года жители области имели 6,3 млн таких счетов (на тот же период прошлого года — 5,9 млн), к 5,9 млн счетов клиенты имеют доступ через интернет (в прошлом периоде — к 5,5 млн).

Как отмечают эксперты, одновременно с ростом безналичных платежей сокращается количество подразделений действующих кредитных организаций по всей стране. В Свердловской области общее число учреждений банковской системы также снижается: в I квартале 2018 года их было 1 тыс. 023, а в том же периоде 2019 года — 904. Таким образом, количество учреждений банков в расчете на миллион жителей на Среднем Урале уменьшилось с 236 до 209.

«Тенденция к сокращению традиционных форматов банковских подразделений соответствует общемировой практике и связана в первую очередь с развитием современных дистанционных способов обслуживания клиентов. Эта практика оправдывает себя в городах и крупных населенных пунктах, но в сельской местности, на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях такой подход не обеспечивает необходимый уровень доступности финансовых услуг. Поэтому важно развивать новые сервисы», — подчеркивает начальник управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова.

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