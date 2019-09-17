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Экс-владельца екатеринбургского «Плато-банка» Андрея Лазарева экстрадируют из Белоруссии
17 сентябрь 2019 (10:49)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Генпрокуратура Республики Беларусь одобрила выдачу российским правоохранительным органам бывшего собственника обанкротившегося уральского «Плато-банка» Андрея Лазарева. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области.
Окончательное решение об экстрадиции будет принято после рассмотрения жалобы банкира Брестским облсудом в конце сентября.
Экс-владельца екатеринбургского «Плато-банка» Андрея Лазарева, находящегося в розыске, обнаружили при пересечении белорусско-польской границы с поддельным паспортом.
12 декабря Верх-Исетским районным судом города Екатеринбурга гражданин, являвшийся руководителем банка, был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и умышленное банкротство банка. Ему был вынесен приговор — 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Окончательное решение об экстрадиции будет принято после рассмотрения жалобы банкира Брестским облсудом в конце сентября.
Экс-владельца екатеринбургского «Плато-банка» Андрея Лазарева, находящегося в розыске, обнаружили при пересечении белорусско-польской границы с поддельным паспортом.
12 декабря Верх-Исетским районным судом города Екатеринбурга гражданин, являвшийся руководителем банка, был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и умышленное банкротство банка. Ему был вынесен приговор — 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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