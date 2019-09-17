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ЦБ смягчил требования к кредитованию малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 17.09.2019. Банк России принял изменения в положения для поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Уточняется, что все указания о внесении изменений в документы ЦБ вступают в силу с 24 сентября.



«Принятые изменения устанавливают отдельный порядок формирования резервов по портфелям однородных ссуд субъектам малого и среднего предпринимательства, оценка риска по которым проводится на основании внутрибанковских оценок кредитоспособности заемщика без использования его официальной отчетности», — говорится в сообщении.



Такой же порядок может применяться и к портфелям однородных требований (условных обязательств кредитного характера), относящихся к субъектам МСП, подчеркивает регулятор.

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