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ЦБ смягчил требования к кредитованию малого и среднего бизнеса

17 сентябрь 2019 (10:31)

УрБК, Москва, 17.09.2019. Банк России принял изменения в положения для поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Уточняется, что все указания о внесении изменений в документы ЦБ вступают в силу с 24 сентября.

«Принятые изменения устанавливают отдельный порядок формирования резервов по портфелям однородных ссуд субъектам малого и среднего предпринимательства, оценка риска по которым проводится на основании внутрибанковских оценок кредитоспособности заемщика без использования его официальной отчетности», — говорится в сообщении.

Такой же порядок может применяться и к портфелям однородных требований (условных обязательств кредитного характера), относящихся к субъектам МСП, подчеркивает регулятор.

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