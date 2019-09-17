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В Екатеринбурге произошел пожар в магазине «Монетка»

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. В Екатеринбурге сегодня, 17 сентября, около 06.00 по местному времени на площади 50 кв. м. произошел пожар в магазине «Монетка» по улице Бахчиванджи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Отмечается, что огнем была охвачена кровля отдельно стоящего здания магазина.



«В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 23 человека личного состава. На момент пожара в здании магазина людей не было, пострадавших нет. В течение 20 минут пожарные справились с огнем», — говорится в сообщении.

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