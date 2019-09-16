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Замдиректора Ильменского заповедника осудили за незаконную рубку леса с ущербом 5 млн рублей
16 сентябрь 2019 (18:02)
УрБК, Челябинск, 16.09.2019. В Челябинской области замдиректора Ильменского заповедника осудили за незаконную рубку лесных насаждений на сумму свыше 5 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что руководитель заповедника издала приказ о разрешении рубки деревьев вдоль линии электропередачи. В июне-июле 2018 года с помощью подчиненных сотрудников было вырублено 59 берез, 38 сосен и осина, в результате чего ущерб лесному фонду составил более 5 млн руб.
«Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», частью 1 статьи 262 УК РФ «Нарушение режима заповедника, повлекшее причинение значительного ущерба», виновной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 150 тыс. руб. Также удовлетворен иск прокурора города о возмещении причиненного преступлением ущерба, судом сохранен арест на имущество — автомобиль и квартиру общей стоимостью свыше 3 млн руб.», — говорится в сообщении.
Суд установил, что руководитель заповедника издала приказ о разрешении рубки деревьев вдоль линии электропередачи. В июне-июле 2018 года с помощью подчиненных сотрудников было вырублено 59 берез, 38 сосен и осина, в результате чего ущерб лесному фонду составил более 5 млн руб.
«Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», частью 1 статьи 262 УК РФ «Нарушение режима заповедника, повлекшее причинение значительного ущерба», виновной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 150 тыс. руб. Также удовлетворен иск прокурора города о возмещении причиненного преступлением ущерба, судом сохранен арест на имущество — автомобиль и квартиру общей стоимостью свыше 3 млн руб.», — говорится в сообщении.
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