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В России появились два новых рейтинговых агентства
16 сентябрь 2019 (17:57)
Банк России включил в реестр кредитных рейтинговых агентств ООО «Национальные кредитные рейтинги» и ООО «Национальное рейтинговое агентство», следует из материалов регулятора.
Сведения были внесены в реестр 12 сентября 2019 года.
В настоящий момент аккредитацию ЦБ имеют четыре рейтинговых агентства. АКРА получило аккредитацию 25 августа 2016 года, «Эксперт РА» — 6 декабря 2016 года.
Сведения были внесены в реестр 12 сентября 2019 года.
В настоящий момент аккредитацию ЦБ имеют четыре рейтинговых агентства. АКРА получило аккредитацию 25 августа 2016 года, «Эксперт РА» — 6 декабря 2016 года.
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