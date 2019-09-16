Новости дня
Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнил второй Airbus A320neo
16 сентябрь 2019 (17:41)
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнил второй Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRZ. Лайнер получен напрямую с конвейера Airbus в Тулузе и будет эксплуатироваться по соглашению об операционном лизинге с компанией CDB Aviation.
По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, свой первый рейс борт выполнил 14 сентября 2019 года и доставил 171 пассажира по направлению Екатеринбург — Сочи. В перспективе одним из новых направлений лайнера станет Екатеринбург — Владивосток — Екатеринбург, который начнет выполняться с 18 ноября 2019 года по понедельникам.
«Самолет имеет двуклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение 8 пассажиров в бизнес-классе и 168 в экономическом. Салон лайнера — самый широкий среди конкурентов, он имеет улучшенную звукоизоляцию и самые вместительные багажные полки. Кроме того, специалисты Airbus модернизировали панели над пассажирскими креслами. Они стали более удобными в использовании, оснащены светодиодными лампами для чтения, свет от которых легче воспринимается глазом», — говорится в сообщении.
Новый лайнер также оснащен двигателями LEAP-1A от CFM International, как и первый Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRX. В сравнении с современными аналогами, эти двигатели имеют высокую топливную эффективность и позволяют снижать выбросы СО² в атмосферу. Крыло воздушного судна оборудовано законцовками (шарклетами) из композитных материалов, которые улучшают аэродинамические характеристики самолета. Лайнер более эффективен в эксплуатации — расход топлива снижен на 20%, а дальность полета больше, чем у предыдущего поколения.
До конца 2019 года авиакомпания получит ещё три новых самолёта, в том числе два Airbus A321neo.
По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, свой первый рейс борт выполнил 14 сентября 2019 года и доставил 171 пассажира по направлению Екатеринбург — Сочи. В перспективе одним из новых направлений лайнера станет Екатеринбург — Владивосток — Екатеринбург, который начнет выполняться с 18 ноября 2019 года по понедельникам.
«Самолет имеет двуклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение 8 пассажиров в бизнес-классе и 168 в экономическом. Салон лайнера — самый широкий среди конкурентов, он имеет улучшенную звукоизоляцию и самые вместительные багажные полки. Кроме того, специалисты Airbus модернизировали панели над пассажирскими креслами. Они стали более удобными в использовании, оснащены светодиодными лампами для чтения, свет от которых легче воспринимается глазом», — говорится в сообщении.
Новый лайнер также оснащен двигателями LEAP-1A от CFM International, как и первый Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRX. В сравнении с современными аналогами, эти двигатели имеют высокую топливную эффективность и позволяют снижать выбросы СО² в атмосферу. Крыло воздушного судна оборудовано законцовками (шарклетами) из композитных материалов, которые улучшают аэродинамические характеристики самолета. Лайнер более эффективен в эксплуатации — расход топлива снижен на 20%, а дальность полета больше, чем у предыдущего поколения.
До конца 2019 года авиакомпания получит ещё три новых самолёта, в том числе два Airbus A321neo.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Airbus A320neo для «Уральских авиалиний»
- «Уральские авиалинии» получили первый Airbus A320neo
- Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился новым самолетом Airbus A321
- Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнил очередной Airbus 320
- Авиапарк ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» пополнился еще одним самолетом Airbus 320