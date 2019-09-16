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Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнил второй Airbus A320neo

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнил второй Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRZ. Лайнер получен напрямую с конвейера Airbus в Тулузе и будет эксплуатироваться по соглашению об операционном лизинге с компанией CDB Aviation.



По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, свой первый рейс борт выполнил 14 сентября 2019 года и доставил 171 пассажира по направлению Екатеринбург — Сочи. В перспективе одним из новых направлений лайнера станет Екатеринбург — Владивосток — Екатеринбург, который начнет выполняться с 18 ноября 2019 года по понедельникам.



«Самолет имеет двуклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение 8 пассажиров в бизнес-классе и 168 в экономическом. Салон лайнера — самый широкий среди конкурентов, он имеет улучшенную звукоизоляцию и самые вместительные багажные полки. Кроме того, специалисты Airbus модернизировали панели над пассажирскими креслами. Они стали более удобными в использовании, оснащены светодиодными лампами для чтения, свет от которых легче воспринимается глазом», — говорится в сообщении.



Новый лайнер также оснащен двигателями LEAP-1A от CFM International, как и первый Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRX. В сравнении с современными аналогами, эти двигатели имеют высокую топливную эффективность и позволяют снижать выбросы СО² в атмосферу. Крыло воздушного судна оборудовано законцовками (шарклетами) из композитных материалов, которые улучшают аэродинамические характеристики самолета. Лайнер более эффективен в эксплуатации — расход топлива снижен на 20%, а дальность полета больше, чем у предыдущего поколения.



До конца 2019 года авиакомпания получит ещё три новых самолёта, в том числе два Airbus A321neo.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:41</span><br /><strong>Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнил второй Airbus A320neo</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнил второй Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRZ. Лайнер получен напрямую с конвейера Airbus в Тулузе и будет эксплуатироваться по соглашению об операционном лизинге с компанией CDB Aviation. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089923-aviapark-uralskih-avialiniy-popolnil-vtoroy-airbus-a320neo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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