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На Южном Урале ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

УрБК, Челябинск, 16.09.2019. В Челябинской области 17 сентября ожидаются отдельные порывы ветра 15-20 м в секунду, сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».



«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.

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