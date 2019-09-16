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Официальный курс доллара США снизился на 64 коп., евро — на 86 коп.

16 сентябрь 2019 (17:02)

УрБК, Москва, 16.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 сентября 2019 года. Курс долл. США снизился на 64,4 коп. до 63,8 руб., евро — на 86,12 коп. до 70,67 руб.

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