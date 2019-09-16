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Свердловская область с начала года перечислила в консолидированный бюджет РФ более 250 млрд рублей

16 сентябрь 2019 (16:46)

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. По итогам 8 месяцев 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 251,1 млрд руб. Это на 6,3% больше поступлений аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.

Поступления в федеральный бюджет составили 83,1 млрд руб., что больше поступлений 8 месяцев 2018 года на 13,8% или на 10,1 млрд руб. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (67,7%), и налога на прибыль организаций (22%).

В областной бюджет собрано 135,6 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 0,9% или на 1,1 млрд руб. больше поступлений 8 месяцев 2018 года. Основная доля доходов областного бюджета обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (44,2%) и налога на доходы физических лиц (35,5%).

В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 32,4 млрд руб., с увеличением на 23,1%, или на 6,1 млрд руб. В том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 20,4 млрд руб. с ростом на 11,5% (доля налога в местном бюджете составляет 63%).

Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 8 месяцев 2019 года поступило 3,3 млрд руб. с ростом к аналогичному периоду 2018 года в 2,3 раза или на 1,9 млрд руб. Доля налога в бюджетах муниципальных образований составляет 10,3%.

Акцизов на пиво, производимое на территории Российской Федерации, за 8 месяцев 2019 года собрано в бюджеты муниципальных образований 1,9 млрд руб. В прошлом году по данному доходному источнику поступления отсутствовали.

Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 8 месяцев 2019 года перечислено 131,4 млрд руб., что на 9% или на 10,9 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2018 года.

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