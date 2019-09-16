Новости дня
Обновленный сайт Росстата подвергся хакерской атаке
16 сентябрь 2019 (16:21)
УрБК, Москва, 16.09.2019. Новый сайт Федеральной службы государственной статистики подвергся DDoS-атаке. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы статистического ведомства.
«С 10 до 12 утра сайт Росстата подвергся DDOS-атаке. В настоящее время обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво. Департамент информационных технологий Росстата предпринимает все возможные усилия для восстановления работоспособности сайта», — говорится в сообщении.
Новый сайт ведомства был запущен летом 2019 года. До 13 сентября он работал в тестовом режиме по адресу www.new.gks.ru, а 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию сайта. Старая версия по-прежнему доступна, но перестала обновляться.
«С 10 до 12 утра сайт Росстата подвергся DDOS-атаке. В настоящее время обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво. Департамент информационных технологий Росстата предпринимает все возможные усилия для восстановления работоспособности сайта», — говорится в сообщении.
Новый сайт ведомства был запущен летом 2019 года. До 13 сентября он работал в тестовом режиме по адресу www.new.gks.ru, а 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию сайта. Старая версия по-прежнему доступна, но перестала обновляться.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сбербанк подвергся мощной DDoS-атаке
- Хакеры атаковали сайт телеканала RT
- Сайты ЗАО «ВТБ24» и ОАО «Альфа-банк» подверглись DDoS-атаке
- Сайты ЗАО «ВТБ24» подверглись DDoS-атаке
- Интернет подвергся крупнейшей в истории атаке хакеров