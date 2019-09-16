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Активисты созданного по инициативе Группы ЧТПЗ движения организовали экологический велоквест
16 сентябрь 2019 (16:03)
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Первоуральске активисты общественного движения «Город первых», созданного при поддержке Группы ЧТПЗ, организовали первый экологический велоквест. В мероприятии под названием «Дорога первых» приняли участие 11 команд.
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, организаторы разработали для велосипедистов маршрут протяженностью более 11 км, включающий в себя 10 станций, расположенных рядом с главными достопримечательностями Первоуральска. На остановках участники отвечали на вопросы, связанные с историей и географией города, выполняли экологические задания.
Среди основных точек маршрута — сквер имени легендарного директора Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Федора Данилова, «аллея Белых металлургов», территория Инновационного культурного центра, район ТРЦ «Строитель».
Победителями велоквеста «Дорога первых» стали Алексей Лукин и Сергей Красноперов. Они не только справились со всеми заданиями, но и оказались самыми быстрыми — преодолели маршрут за 52 минуты. Они получили призы — фитнес-браслеты.
«Кататься на велосипеде полезно для здоровья. Для того, чтобы это стало интересно, мы добавили в обычную велогонку интеллектуальную составляющую. Таким образом, участники получили не только заряд бодрости, но и узнали больше об истории и географии родного города, и экологии в целом», — отметил активист общественного движения «Город первых» Данила Шестаков.
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, организаторы разработали для велосипедистов маршрут протяженностью более 11 км, включающий в себя 10 станций, расположенных рядом с главными достопримечательностями Первоуральска. На остановках участники отвечали на вопросы, связанные с историей и географией города, выполняли экологические задания.
Среди основных точек маршрута — сквер имени легендарного директора Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Федора Данилова, «аллея Белых металлургов», территория Инновационного культурного центра, район ТРЦ «Строитель».
Победителями велоквеста «Дорога первых» стали Алексей Лукин и Сергей Красноперов. Они не только справились со всеми заданиями, но и оказались самыми быстрыми — преодолели маршрут за 52 минуты. Они получили призы — фитнес-браслеты.
«Кататься на велосипеде полезно для здоровья. Для того, чтобы это стало интересно, мы добавили в обычную велогонку интеллектуальную составляющую. Таким образом, участники получили не только заряд бодрости, но и узнали больше об истории и географии родного города, и экологии в целом», — отметил активист общественного движения «Город первых» Данила Шестаков.
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