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Активисты созданного по инициативе Группы ЧТПЗ движения организовали экологический велоквест

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Первоуральске активисты общественного движения «Город первых», созданного при поддержке Группы ЧТПЗ, организовали первый экологический велоквест. В мероприятии под названием «Дорога первых» приняли участие 11 команд.



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, организаторы разработали для велосипедистов маршрут протяженностью более 11 км, включающий в себя 10 станций, расположенных рядом с главными достопримечательностями Первоуральска. На остановках участники отвечали на вопросы, связанные с историей и географией города, выполняли экологические задания.



Среди основных точек маршрута — сквер имени легендарного директора Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Федора Данилова, «аллея Белых металлургов», территория Инновационного культурного центра, район ТРЦ «Строитель».



Победителями велоквеста «Дорога первых» стали Алексей Лукин и Сергей Красноперов. Они не только справились со всеми заданиями, но и оказались самыми быстрыми — преодолели маршрут за 52 минуты. Они получили призы — фитнес-браслеты.



«Кататься на велосипеде полезно для здоровья. Для того, чтобы это стало интересно, мы добавили в обычную велогонку интеллектуальную составляющую. Таким образом, участники получили не только заряд бодрости, но и узнали больше об истории и географии родного города, и экологии в целом», — отметил активист общественного движения «Город первых» Данила Шестаков.

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