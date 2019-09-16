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Два рейтинговых агентства получили аккредитацию ЦБ

УрБК, Москва, 16.09.2019. Банк России включил в реестр кредитных рейтинговых агентств ООО «Национальные кредитные рейтинги» и ООО «Национальное рейтинговое агентство», следует из материалов регулятора.



Сведения были внесены в реестр 12 сентября 2019 года.



В настоящий момент аккредитацию ЦБ имеют четыре рейтинговых агентства. АКРА получило аккредитацию 25 августа 2016 года, «Эксперт РА» — 6 декабря 2016 года.

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