Новости дня
В Екатеринбурге на два месяца закрывают движение по ул. Мраморской и Дальневосточной
16 сентябрь 2019 (14:55)
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Екатеринбурге закрывают движение автотранспорта по ул. Мраморской и Дальневосточной для проведения работ по строительству инженерных сетей. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Перекрытия продлятся до 17 ноября 2019 года и пройдут в два этапа. Первый — по ул. Мраморской, от переулка Каслинского до ул. Дальневосточной — с 16 сентября 2019 года по 16 октября 2019 года. Второй — по ул. Дальневосточной, от ул. Мраморской до площади Жуковского — с 17 октября по 17 ноября 2019 года.
Перекрытия продлятся до 17 ноября 2019 года и пройдут в два этапа. Первый — по ул. Мраморской, от переулка Каслинского до ул. Дальневосточной — с 16 сентября 2019 года по 16 октября 2019 года. Второй — по ул. Дальневосточной, от ул. Мраморской до площади Жуковского — с 17 октября по 17 ноября 2019 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге перекрывают движение на двух перекрестках
- В Кольцово закрыли движение по улице Спутников
- В Екатеринбурге на десять дней закроют движение по улице Гастелло и в переулке Широком
- В Екатеринбурге закрыли движение в переулке Широком до конца апреля
- В Екатеринбурге до 22 февраля 2019 года закрыто движение на участке улицы Дальневосточной