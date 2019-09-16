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В Екатеринбурге на два месяца закрывают движение по ул. Мраморской и Дальневосточной

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Екатеринбурге закрывают движение автотранспорта по ул. Мраморской и Дальневосточной для проведения работ по строительству инженерных сетей. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Перекрытия продлятся до 17 ноября 2019 года и пройдут в два этапа. Первый — по ул. Мраморской, от переулка Каслинского до ул. Дальневосточной — с 16 сентября 2019 года по 16 октября 2019 года. Второй — по ул. Дальневосточной, от ул. Мраморской до площади Жуковского — с 17 октября по 17 ноября 2019 года.

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