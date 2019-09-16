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Число самозанятых в России превысило 200 тыс. человек
16 сентябрь 2019 (14:31)
УрБК, Москва, 16.09.2019. В России в настоящее время официально зарегистрировано 200 тыс. 925 самозанятых. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, передает «Российская газета».
«На данный момент зарегистрировано 200 тыс. 925 самозанятых. Из них более 87% никогда не были индивидуальными предпринимателями, а большинство раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налогов», — заявил М. Мишустин.
Всего, по его словам, в ходе эксперимента по налоговому режиму для самозанятых задекларировано 20 млрд руб. дохода, пробито более 20 млн чеков. Основные сферы занятости граждан, которые официально встали на учет, — пассажирские перевозки, сдача в аренду квартир, консультирование, репетиторство, услуги в сфере рекламы.
«На данный момент зарегистрировано 200 тыс. 925 самозанятых. Из них более 87% никогда не были индивидуальными предпринимателями, а большинство раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налогов», — заявил М. Мишустин.
Всего, по его словам, в ходе эксперимента по налоговому режиму для самозанятых задекларировано 20 млрд руб. дохода, пробито более 20 млн чеков. Основные сферы занятости граждан, которые официально встали на учет, — пассажирские перевозки, сдача в аренду квартир, консультирование, репетиторство, услуги в сфере рекламы.
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