Новости дня

Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в 2018 году составила 10,2%, поднявшись с 2017 года на 1,1 процентный пункт. Об этом сообщается в результатах исследования РИА Новости.



При этом, согласно исследованию, в целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом осталась примерно на прежнем уровне и составила 9,6%.



Отмечается, что в регионе в месяц на оплату коммунальных услуг среднестатистическая семья тратит 4 тыс. 237 руб.



Таким образом, Свердловская область заняла 48 место в рейтинге регионов РФ по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. Возглавляет рейтинг Дагестан, где среднестатистическая семья платит за ЖКУ 2 тыс. 445 руб. в месяц или 4,6% от своих потребительских расходов, на последнем месте — Камчатский край (15% от потребительских расходов или 9,75 тыс. руб. в месяц).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:07</span><br /><strong>Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в 2018 году составила 10,2%, поднявшись с 2017 года на 1,1 процентный пункт. Об этом сообщается в результатах исследования РИА Новости. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089911-dolya-rashodov-sverdlovchan-na-oplatu-zhku-za-god-vyrosla-na-11.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: