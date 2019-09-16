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Екатеринбургу показали площадки для строительства храма
16 сентябрь 2019 (13:54)
Администрация Екатеринбурга представила городской общественности три варианта размещения храма святой Екатерины. Эта информация размещена на официальном сайте горадминистрации. Участки, на которых визуализировали храм, вынесут на общегородской опрос, который предположительно состоится 12 октября. Видеопрезентации помогли горожанам оценить достоинства и недостатки каждой из предложенных территорий, а УрБК решил проанализировать их стартовые позиции.
Улица Горького, 17 (территория Приборостроительного завода)
Этот земельный участок относится к «Землям поселений» (земли населенных пунктов), предназначен для общественно-деловой застройки, его площадь составляет 15 тыс. 200 кв. м. Прежде здесь размещались корпуса Уральского приборостроительного завода.
В 2015 году компания PRINZIP представила в Градостроительный совет Екатеринбурга проект по застройке данного земельного участка жильем, а перед этим конкурс по застройке участка выиграла компания «T+T». Проект подразумевал строительство на набережной Исети — на месте опустевшего заводского здания площадью около 15,2 тыс. кв. м. элитных апартаментов с торговыми рядами и ресторанами. Предполагалось, что это будет ЖК из двух корпусов на 132 квартиры, объединенных крытой галереей.
В 2017 году на площадях завода провели Уральскую индустриальную биеннале, а зимой 2018 года стало известно о сделке УГМК и PRINZIP по выкупу участка. Вскоре гендиректор УГМК Андрей Козицын официально заявил, что тут будет художественная галерея с музыкой, искусством, танцами, живописью, рисованием, гончарным мастерством, скульптурой, бальными танцами и залом-трансформером под разные мероприятия и проекты. Интересно также, что еще в 2011 году УГМК подавала в суд иск о признании банкротом Приборостроительного завода.
На заседании рабочей группы в горадминистрации 26 июня этого года главный архитектор города Андрей Молоков объяснил, почему эта площадка лучше всех подходит для храма. По его словам, идея построить храм вместо Приборостроительного завода возникла еще в 2014 году, а сам участок свободен от магистральных сетей.
Эксперты указывают, что право собственности УГМК упростит использование участка для постройки религиозного сооружения. Однако владельцем другого крыла бывшего заводского здания (выходит на улицу Первомайская, — прим. ред.) является «Альфа-Банк», и сделка по его выкупу не закрыта.
Пустырь на пересечении Фурманова — Белинского
Это вторая площадка, которую включат в опросный лист. Площадь этого земельного участка составляет 49 тыс. кв. м. До 2014 года эта земля находилась в аренде компании «Звездный город». При губернаторе Александре Мишарине она представила проект размещения в этом месте ТЦ «Парк Хаус 2» и высотного жилья, но из-за кризиса задачу не реализовали.
В 2014 году участок на пересечении Фурманова — Белинского перешел в федеральную собственность. После чего одним из вариантов его использования рассматривали строительство нового административного здания УФСБ по Свердловской области.
Вместе с тем включение этой площадки в общегородской опрос выглядит как компромиссное решение: она давно пустует, планов по ее освоению никто не заявлял, а от прежних отказались.
При этом бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин считает, что эта территория не вполне отвечает интересам проекта. По его словам, для размещения храма (тем более, если его буду делать кафедральным собором, — прим. ред.) это место не подходит, так как расположено далеко от городского центра. Другая сложность: право собственности Российской Федерации. В таких случаях переоформить права на субъект тяжело, еще сложнее — на муниципалитет, говорит Михаил Вяткин.
Добавим, что УФСБ по Свердловской области не вмешивается в дискуссии о площадках, и его представители не озвучили своего мнения на этот счет. Власти тоже не давали прогнозов относительно перспектив договоренностей с силовиками насчет изъятия и застройки земли.
Площадка на улице Челюскинцев у Макаровского моста
Третий участок — территория на улице Челюскинцев у Макаровского моста. В пользу ее застройки говорит неосвоенность этого пространства. Но как пояснил 3 сентября на заседании рабочей группы глава Екатеринбурга Александр Высокинский, территорию за Макаровским мостом включили для подстраховки — для «устойчивости» общегородского опроса. По словам главы, если вдруг по каким-то причинам нельзя будет использовать два других варианта, то у властей будет возможность разместить храм здесь.
Однако, как в случае с принадлежащим РФ земельным участком на Фурманова — Белинского, в плане застройки пространства у Макаровского моста также есть сложности. Осенью 2015 года эту территорию (площадь 14,5 га, — прим. ред.) выставили на торги, ее приобрела строительная компания Брусника. В 2016 году девелопер представил проект по строительству в этом месте высотного жилья, отеля, фитнес-клуба с бассейном и спа, торгового центра, офисного здания, коворкинга, школы, двух детсадов и паркинга на 300 машиномест. В зону потенциальной застройки попадает участок в границах улиц Челюскинцев — Папанина — Энергостроителей и берега Исети. Весной в Бруснике говорили, что проект находится на стадии разработки.
У каждого из отобранных для общегородского опроса участков есть свои плюсы и минусы. При этом большинство специалистов сходятся во мнении, что в сравнении с другими выигрышней выглядит территория по адресу Горького, 17. Это связано с тем, что имущественные права на этот участок принадлежат одному из идеологов и спонсоров строительства храма — УГМК. Что наверняка ускорит и удешевит процедуру его вовлечения для нужд проекта. Кроме того, территория бывшего Приборостроительного завода не затрагивает ничьих общественных интересов, о чем также постоянно говорят участники процесса — как со стороны власти, так и со стороны общества.
УрБК будет следить за развитием событий.
Улица Горького, 17 (территория Приборостроительного завода)
Этот земельный участок относится к «Землям поселений» (земли населенных пунктов), предназначен для общественно-деловой застройки, его площадь составляет 15 тыс. 200 кв. м. Прежде здесь размещались корпуса Уральского приборостроительного завода.
В 2015 году компания PRINZIP представила в Градостроительный совет Екатеринбурга проект по застройке данного земельного участка жильем, а перед этим конкурс по застройке участка выиграла компания «T+T». Проект подразумевал строительство на набережной Исети — на месте опустевшего заводского здания площадью около 15,2 тыс. кв. м. элитных апартаментов с торговыми рядами и ресторанами. Предполагалось, что это будет ЖК из двух корпусов на 132 квартиры, объединенных крытой галереей.
В 2017 году на площадях завода провели Уральскую индустриальную биеннале, а зимой 2018 года стало известно о сделке УГМК и PRINZIP по выкупу участка. Вскоре гендиректор УГМК Андрей Козицын официально заявил, что тут будет художественная галерея с музыкой, искусством, танцами, живописью, рисованием, гончарным мастерством, скульптурой, бальными танцами и залом-трансформером под разные мероприятия и проекты. Интересно также, что еще в 2011 году УГМК подавала в суд иск о признании банкротом Приборостроительного завода.
На заседании рабочей группы в горадминистрации 26 июня этого года главный архитектор города Андрей Молоков объяснил, почему эта площадка лучше всех подходит для храма. По его словам, идея построить храм вместо Приборостроительного завода возникла еще в 2014 году, а сам участок свободен от магистральных сетей.
Эксперты указывают, что право собственности УГМК упростит использование участка для постройки религиозного сооружения. Однако владельцем другого крыла бывшего заводского здания (выходит на улицу Первомайская, — прим. ред.) является «Альфа-Банк», и сделка по его выкупу не закрыта.
Пустырь на пересечении Фурманова — Белинского
Это вторая площадка, которую включат в опросный лист. Площадь этого земельного участка составляет 49 тыс. кв. м. До 2014 года эта земля находилась в аренде компании «Звездный город». При губернаторе Александре Мишарине она представила проект размещения в этом месте ТЦ «Парк Хаус 2» и высотного жилья, но из-за кризиса задачу не реализовали.
В 2014 году участок на пересечении Фурманова — Белинского перешел в федеральную собственность. После чего одним из вариантов его использования рассматривали строительство нового административного здания УФСБ по Свердловской области.
Вместе с тем включение этой площадки в общегородской опрос выглядит как компромиссное решение: она давно пустует, планов по ее освоению никто не заявлял, а от прежних отказались.
При этом бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин считает, что эта территория не вполне отвечает интересам проекта. По его словам, для размещения храма (тем более, если его буду делать кафедральным собором, — прим. ред.) это место не подходит, так как расположено далеко от городского центра. Другая сложность: право собственности Российской Федерации. В таких случаях переоформить права на субъект тяжело, еще сложнее — на муниципалитет, говорит Михаил Вяткин.
Добавим, что УФСБ по Свердловской области не вмешивается в дискуссии о площадках, и его представители не озвучили своего мнения на этот счет. Власти тоже не давали прогнозов относительно перспектив договоренностей с силовиками насчет изъятия и застройки земли.
Площадка на улице Челюскинцев у Макаровского моста
Третий участок — территория на улице Челюскинцев у Макаровского моста. В пользу ее застройки говорит неосвоенность этого пространства. Но как пояснил 3 сентября на заседании рабочей группы глава Екатеринбурга Александр Высокинский, территорию за Макаровским мостом включили для подстраховки — для «устойчивости» общегородского опроса. По словам главы, если вдруг по каким-то причинам нельзя будет использовать два других варианта, то у властей будет возможность разместить храм здесь.
Однако, как в случае с принадлежащим РФ земельным участком на Фурманова — Белинского, в плане застройки пространства у Макаровского моста также есть сложности. Осенью 2015 года эту территорию (площадь 14,5 га, — прим. ред.) выставили на торги, ее приобрела строительная компания Брусника. В 2016 году девелопер представил проект по строительству в этом месте высотного жилья, отеля, фитнес-клуба с бассейном и спа, торгового центра, офисного здания, коворкинга, школы, двух детсадов и паркинга на 300 машиномест. В зону потенциальной застройки попадает участок в границах улиц Челюскинцев — Папанина — Энергостроителей и берега Исети. Весной в Бруснике говорили, что проект находится на стадии разработки.
У каждого из отобранных для общегородского опроса участков есть свои плюсы и минусы. При этом большинство специалистов сходятся во мнении, что в сравнении с другими выигрышней выглядит территория по адресу Горького, 17. Это связано с тем, что имущественные права на этот участок принадлежат одному из идеологов и спонсоров строительства храма — УГМК. Что наверняка ускорит и удешевит процедуру его вовлечения для нужд проекта. Кроме того, территория бывшего Приборостроительного завода не затрагивает ничьих общественных интересов, о чем также постоянно говорят участники процесса — как со стороны власти, так и со стороны общества.
УрБК будет следить за развитием событий.
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