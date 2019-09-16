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Минэкономики РФ предлагает упростить процедуру торгов имуществом банкротов
16 сентябрь 2019 (13:44)
УрБК, Москва, 16.09.2019. Министерство экономического развития РФ подготовило поправки в закон о банкротстве, которые предполагают упрощение процедуры торгов имуществом, пишут «Ведомости».
В случае принятия поправок торги будут объявляться один раз, а цена будет снижаться до тех пор, пока не найдутся желающие принять участие в конкурсе. Если приобрести имущество захочет несколько участников, то между ними организаторы будут проводить торги на повышение цены.
Сейчас торги проходят сразу на повышение цены, а имущество оценивается по рыночной стоимости. Это сопровождается сложностями: необходимо получить электронную подпись, внести задаток, который замораживают на несколько недель. Если никто не соглашается участвовать, то объявляются новые торги с понижением цены. При этом первые и вторые торги более чем в 90% случаев признаются несостоявшимися. Продать имущество удается только со снижением цены на 60-70%, передает «Коммерсантъ».
Минэкономики РФ также предлагает рассчитывать не рыночную стоимость имущества, а ликвидационную и отменить обязательную публикацию объявления о торгах в газетах.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает законопроект. По ее мнению, если установить правила, которые предопределяют снижение цены, участники будут игнорировать первые торги.
В случае принятия поправок торги будут объявляться один раз, а цена будет снижаться до тех пор, пока не найдутся желающие принять участие в конкурсе. Если приобрести имущество захочет несколько участников, то между ними организаторы будут проводить торги на повышение цены.
Сейчас торги проходят сразу на повышение цены, а имущество оценивается по рыночной стоимости. Это сопровождается сложностями: необходимо получить электронную подпись, внести задаток, который замораживают на несколько недель. Если никто не соглашается участвовать, то объявляются новые торги с понижением цены. При этом первые и вторые торги более чем в 90% случаев признаются несостоявшимися. Продать имущество удается только со снижением цены на 60-70%, передает «Коммерсантъ».
Минэкономики РФ также предлагает рассчитывать не рыночную стоимость имущества, а ликвидационную и отменить обязательную публикацию объявления о торгах в газетах.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает законопроект. По ее мнению, если установить правила, которые предопределяют снижение цены, участники будут игнорировать первые торги.
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